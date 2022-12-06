Bloomberg: всего несколько градусов отделяют Европу от отключений электричества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего несколько градусов по Цельсию отделяют страны Европы от отключений электроэнергии, об этом написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

"Проблема в том, что энергорынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электричества, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму", - отметил колумнист.

Также он считает, что реальность такова, что цены на энергоносители остаются крайне высокими, континент находится во власти погоды, стоимость субсидий повышается, а компании предупреждают о рисках деиндустриализации в Европе.

Ранее МВФ предрек Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году. Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

Также в Еврокомиссии считают, что цены на электричество не вернутся к уровню, который был до начала СВО. Жителей Европы предупредили о том, что снижения цен на электроэнергию им ждать точно не стоит.