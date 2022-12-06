Новак заявил, что российская нефть остается востребованной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская нефть была и будет востребована, но логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Российская нефть востребована на мировых рынках, она найдет своих покупателей. РФ - крупнейший в мире поставщик нефти на мировые энергетические рынки... Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки… в этом нет никакой трагедии", - сказал он представителям СМИ.

Ранее Новак заявил, что санкции стран Запада не повлияли на добычу нефти и газа в РФ, она осуществляется в полном объеме. Он назвал незначительным решение Соединенных Штатов Америки и Великобритании отказаться от импорта российской нефти, так как эти поставки были небольшими. Он добавил, что сейчас решаются вопросы с нарушением логистических цепочек поставок энергоресурсов из России.

Также ранее Новак высказался по поводу фейковой информации о том, что российские военные якобы атаковали Запорожскую АЭС. Новак подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к подобным действиям и назвал заявления об “атаке” российскими военными Запорожской атомной электростанции “просто неправдой”.