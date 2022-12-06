Замглавы МИД РФ Рябков заявил о предстоящей фрагментации мирового рынка нефти из-за введения потолка цен Фото: Сергей РЯБКОВ

Попытки ввести потолок цен на российскую нефть приведут к фрагментации рынка. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва будет адаптироваться к таким условиям.

По его словам, попытки создания определенных картелей потребителей или антикартелей в противовес производителям, а также экспортерам на уровне «домыслов» можно было наблюдать и раньше.

«Сейчас действительно дошло до неких договоренностей. Я думаю, что мы имеем дело с фрагментацией прежнего глобального рынка на этот вид товаров», - заявил он в интервью RTVI, жобавив, что Россия, «сообразуясь с ситуацией», будет адаптироваться.

Рябков отметил, что Россия не останется без экспортной выручки, а российские производители не будут без заказов. Как он заявил, уже ведется и «интенсифицируется» адаптация «к разрушаемому самим Западом универсальному характеру товарных рынков и мировой валютно-финансовой системы».

Напомним, накануне, 4 декабря, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть, который был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны «Большой семерки» и Австралия согласовали введение аналогичного ограничения на черное золото из России. Их решение вступит в силу с 5 февраля 2023 года.