Захарова уличила Госдеп США в циничном лицемерии и лжи

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова уличила госдепартамент Соединенных Штатов в лицемерии и лжи о свободе слова на фоне лишения лицензии на вещание в Латвии телеканала "Дождь"*, признанного в России СМИ-иноагентом.

"В помощь Западу для выработки реакции в отношении Латвии собрала цитаты заявлений Госдепа, Белого дома, натовцев о том, как плохо не давать "Дождю"* нормально работать", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат добавила, что в подборке высказываний Госдепа о якобы имеющихся нападках на свободу слова требуется только заменить слово "Россия" на другое существительное - "Латвия".

Как ранее писал сайт KP.RU, национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*.

Глава нацсовета Ивар Аболиньш аргументировал это тем, что "руководство "Дождя"* не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений", что расценивается как угроза госбезопасности прибалтийского государства.

Напомним, Мария Захарова отреагировала на судебное разбирательство в отношении телеканала "Дождь"* в Латвии. Дипломат иронично отметила, что предателей не любят нигде.

Захарова обратила внимание, что коллеги бывшего ведущего телеканала Алексея Коростелева "феерически слили" его и даже "каминг-аут" телеканала не спас "Дождь"* от разбирательства.

* СМИ, выполняющее в России функции иноагента