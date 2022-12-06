Путин обсудил с членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел во вторник, 6 декабря, совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации, обсудив обеспечение внутренней безопасности страны.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», - заявил российский президент в ходе совещания, которое проходило в формате видеоконференции за закрытыми для журналистов дверями.

В ходе совещания приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Министерства обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.