Шойгу назвал украинские потери за ноябрь 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу привел данные по потерям Украины за ноябрь 2022 года. По его словам, за прошедший месяц, украинские потери составили более 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, а также 149 танков и свыше 300 бронемашин.

Глава российского военного ведомства назвал целью российских массированных ударов сокрушение военного потенциала Украины, отметив, что Россия наносит ракетные удары по различным объектам военного управления и предприятиям оборонно-промышленного комплекса

«Российские Вооруженные Силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины», - заявил министр на селекторном совещании во вторник, 6 декабря.