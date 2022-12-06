Национальная премия интернет-контента объявила сбор заявок и новые номинации на 2023 год, фото: предоставлено партнером

Церемония награждения важнейшей индустриальной премии России для создателей социально значимого контента в интернете состоится весной 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе ИРИ.

Награда, которая была учреждена Институтом развития интернета (ИРИ), отметит соцориентированные проекты различных форматов - сериалы, мультимедийные проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие в 36 номинациях.

Уточняется, что сбор заявок в настоящее время открыт и продлится до 30 декабря текущего года.

Также в этом году добавлены новые номинации. Помимо традиционных категорий - “Лучший сериал”, “Лучший блог” и другие, будут выбраны лидеры по таким направлениям, как лучший проект в вертикальном формате, лучший Телеграм-канал и множество других.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в 2022-м году. Среди победителей - российские военные корреспонденты, спецпроект “Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм “Серебряные коньки”. Награды победителям вручили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор Президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов.