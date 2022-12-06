В Кремле назвали главное заблуждение уехавших россиян после ситуации с "Дождем"* в Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с аннулированием лицензии на вещание телеканала «Дождь»* в Латвии является примером ошибочной иллюзии того, что где-то лучше и свободнее, чем дома. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», - заявил представитель Кремля, комментируя ситуацию с аннулированием в Латвии лицензии телеканала.

Напомним, сегодня, 6 декабря, национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала «Дождь»*. Как писал сайт KP.RU, глава нацсовета Ивар Аболиньш объяснил такое решение тем, что «руководство "Дождя"* не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений», отметив, что такие действия телеканала расценивается как угроза государственной безопасности для прибалтийского государства.

*признан в РФ иностранным агентом