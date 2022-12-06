Благотворительный фонд «Ридовка помогает» при поддержке правительства Москвы оказал гуманитарную помощь жителям Мариуполя

Жители Мариуполя получили гуманитарную помощь. Фото: Благотворительный фонд «Ридовка помогает»

4,5 тысячи пар зимних сапог привезли в Мариуполь волонтеры благотворительного фонда «Ридовка помогает» при поддержке Правительства Москвы.

Обувь привезли жителям Мариуполя, которые сейчас очень нуждаются в любой помощи, говорят представители фонда Алексей Костылев и Александр Ионов, которые тоже приехали в освобожденный город.

«Мы уже семь месяцев возим на передовую все необходимое, оказываем адресную помощь жителям зоны спецоперации. Для того, чтобы заниматься этим более отлаженно и появилась наша организация «Ридовка помогает», –подчеркнул создатель фонда и главный редактор Readovka Алексей Костылев.

Александр Ионов и Алексей Костылев в Мариуполе. Фото: Благотворительный фонд «Ридовка помогает»

«Это первая, но не последняя благотворительная миссия в Мариуполь, - говорит председатель благотворительной организации Александр Ионов. - Команда фонда «Ридовка помогает» в самое ближайшее время отправит и второй гуманитарный конвой в город».

Пока не сообщается, что именно привезут, но это также будет помощь именно мирным жителя, пострадавшим от боевых действий.