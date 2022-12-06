Минфин РФ предложил освободить от налога доходы подсанкционных компаний с продажи акций

Минфин предлагает освободить от налогов на продажу акций подсанкционные компании Фото: pexels.com

Министерство финансов России разработало поправки в Налоговый кодекс, освобождающие компании, попадающие под действие антироссийских санкций, не платить налог на прибыль с продажи своих акций. Об этом сообщает РБК с уточнением, что инициатива получила одобрение правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что мера призвана снизить налоговую нагрузку предприятий, которые продают доли дочерних организаций ради выхода из-под санкционного "правила 50%".

Речь идет о том, что предприятие автоматически становится подсанкционным, если больше половины его акций принадлежит лицу, включенному в санкционные списки.

Льгота при этом касается только компаний, которые попали под блокировку активов или секторальные санкции в 2022 году. Еще одно обязательное условие – непрерывное владение акциями предприятием на протяжении года и более.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале декабря заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил с инициативой об ограничении налога на профессиональный доход. Суть предложения в том, чтобы режим для самозанятых применялся в большей степени для оказания услуг между физическими лицами.

По словам Прокаева, такая мера необходима чтобы не возникало конкуренции с другими налоговыми ставками для малого бизнеса. В качестве примера он привел обращения от самозанятых, которые занимаются доставкой грузов или пассажирскими перевозками - операторы, через которых они работают, взимают с них плату, а налог приходится платить со всего дохода, то есть без учета вычета отчислений третьим лицам.