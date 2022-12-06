Рябков назвал нелегитимными попытки создать "трибунал" над Россией по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине является очевидной, даже в случае, если он будет создан, для Москвы это никаких последствий иметь не будет, заявил замруководителя МИД РФ Сергей Рябков.

"Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху. Нелегитимность этого всего совершенно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет…", - заявил Рябков журналистам.

Ранее юрист Капустин заявил, что Боррель превышает свои полномочия, рассуждая о трибунале над россиянами. ЕС не обладает компетенцией расследовать действия других стран, напомнил эксперт.

Напомним, ранее Боррель отметил, что поддерживает идею создания трибунала над гражданами РФ за их действия на Украине. При этом о совершающих преступления украинцах глава европейской дипломатии не упомянул.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.