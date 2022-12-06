Чувашская швейная фабрика получила займ под 1% и открыла новый раскройный цех

Новый комплекс фабрики «Пике», чья производительность в несколько раз превышает возможности старого оборудования, закупили на займ под 1% годовых, полученный от Фонда развития промышленности Чувашии. Присутствовавший на открытии цеха Глава региона Олег Николаев отметил, что подобные современные, технологичные площадки улучшают качество труда и производимой продукции. «Когда работает промышленность, у нас есть рабочие места, заработные платы, налоги в бюджет. Наша задача – через комплексное системное развитие добиться главного: чтобы качество жизни в республике было на современном уровне», - добавил он.

Как отметил директор швейной фабрики Аркадий Иванов, ФРП предложил комфортные условия с началом выплат по займу через три года. «Новый комплекс очень экономичный. По расчетам, благодаря современному оборудованию до 6% снизятся затраты сырья, что, в свою очередь, снизит и себестоимость продукции. К слову, экспортные поставки трикотажной одежды уже осуществляются в Казахстан, Беларусь и другие страны СНГ», — рассказал он.

По словам руководства предприятия, благодаря реализации инвестпроектов и включению в программу импортозамещения по итогам 2022 года ожидается рост выручки на 25%.

Глава Чувашии Олег Николаев обсудил с министром промышленности и энергетики Александром Кондратьевым и руководством предприятия ход формирования кластера предприятий легкой промышленности, участники которого могут рассчитывать на поддержку государства в размере до 300 млн рублей.

Вместе с тем, на швейных предприятиях республики наблюдается кадровый дефицит швей, технологов и конструкторов. Стратегией социально-экономического развития Чувашии предусмотрены меры решения этого вопроса: открытие профильных направлений в колледжах, увеличение количества бюджетных мест для конструкторов и технологов в ВУЗах, а также субсидирование предприятий, создающих обучающие центры рабочих и профильных специальностей.