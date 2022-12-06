Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых военных ВСУ в своем первом бою в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военнослужащие, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, вязли в плен пятерых украинских военных в своем первом бою. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первый же бою взяли пятерых пленных! Дело было в Марьинке (ДНР)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Подробностями взятия в плен солдат Вооруженных сил Украины поделился старший стрелок штурмовой группы с позывным «Туман». По его словам, российские бойцы заметили украинских военных и открыли по ним огонь из тяжелых орудий. Спустя какое-то время противник решил сдаться. Российский солдат уточнил, что у украинцев забрали оружие, бронежилеты и каски, оказав раненым первую медицинскую помощь. Один из солдат ВСУ был убит, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации 300 тысяч резервистов, а также добровольцев, прошли боевое обучение на полигонах.