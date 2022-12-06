Песков отреагировал на заявления о возможности "второй волны" мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал не обращать внимания на публикации о возможности начала второй волны мобилизации в РФ, указав на то, что в соцсетях появляется много провокационных сообщений.

«Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента», - заявил представитель Кремля, комментируя появившиеся заявления о возможности новой волны мобилизации.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент России Владимир Путин «уже все сказал» по поводу мобилизации, призвав не обращать внимание на сообщения в соцсетях

«Здесь все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет», - добавил также Песков, комментируя обращение к Путину от ряда депутатов Мосгордумы, которые просят издать указ о завершении мобилизации.