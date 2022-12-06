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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:17

Молодых педагогов Чувашии, работающих в малых городах или селах, поддержат денежными выплатами

На днях Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о поддержке педагогов республики. Документ вступает в силу с 1 января 2023 года и он направлен на совершенствование системы материального стимулирования молодых специалистов в образовательных организациях

Как стало известно, молодым специалистам, кто утроился на работу в сельском населенном пункте или поселке городского типа, устанавливается единовременная выплата 20 тыс. рублей за первый год работы, 40 тыс. рублей — за второй и 60 тыс. рублей — за третий год работы.

Также стало известно, что те молодые учителя, кто устроился работать в школы в городах с населением до 50 тыс. человек, также предусмотрены выплаты в размере 10 тыс. рублей за первый год работы, 20 и 30 тыс. рублей — за второй и третий годы работы, соответственно. Сообщается, что данная мера поддержки станет действенным стимулом для педагогов и позволит обеспечить необходимыми кадрами школы в поселках. Также это отражается и в стратегии социально-экономического развития республики.

Также в ближайшее время будет принято постановление Кабинета Министров Чувашии, которое устанавливает порядок предоставления единовременной выплаты молодым специалистам.