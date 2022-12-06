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НовостиПолитика6 декабря 2022 10:25

Экс-депутат Рады Кива заявил о поражении ракетами крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС

Политик отметил, что энергия поставлялась не только в Киев, но и в Черкасскую и Житомирскую области
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Мощнейшая электростанция в Киевской области поражена ракетными ударами, утверждает Кива

Мощнейшая электростанция в Киевской области поражена ракетными ударами, утверждает Кива

Фото: REUTERS

Крупнейший поставщик энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую область поражен ракетными ударами в понедельник, 5 декабря 2022 года, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию - самую мощную электростанцию в Киевской области", - написал Кива в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, экстренные отключения электроэнергии фиксируют в Киеве, Одессе и Днепре во вторник, 6 декабря 2022 года. Украинские журналисты сообщают, что почасовые графики подачи света, введенные властями из-за высокой нагрузки на объекты энергетики, не действуют.

Напомним, в ходе ежедневного отчета в Минобороны РФ заявили, что массированным ударом были поражены 17 объектов энергетической инфраструктуры Украины. В ведомстве добавили, что это помогло нарушить переброску железнодорожным транспортом резервов украинских войск и иностранных вооружений.