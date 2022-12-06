Экс-командующий силами НАТО Ставридис назвал атаки ВСУ на аэродромы России «опасным поворотом» Фото: соцсети

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на аэродромы в Энгельсе и Дягилево свидетельствуют об опасном повороте в украинском конфликте, считает бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«Сообщения о значительных атаках по двум российским аэродромам – новый и опасный поворот в войне на Украине», – написал он в колонке для Bloomberg.

Он напомнил, что атаки на российские аэродромы произошли в сотнях миль от границы России с Украиной. Киев пока официально не взял ответственность за произошедшее, однако и не отрицал, что мог их совершить, отметил адмирал. По мнению Ставридиса, украинские власти продолжат отрицать обстрелы российской территории.

Экс-командующий силами НАТО также предположил, что целью ударов по аэродромам являлась демонстрация возможностей Украины. Вероятно, Киев продолжит попытки атак на российские объекты, но только на военные, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны России сообщило о нанесении ВСУ ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. По информации ведомства, удары были нанесены в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации.