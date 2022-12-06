Песков назвал заявления Киева о продолжении атак на Россию фактором опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение террористических актов в отношении России является фактором опасности, который учитывается, принимаются необходимые меры.

«Совет Безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Но обычно раз в неделю, вот это тот самый случай. Но безусловно открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры», - пояснил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видит ли Кремль опасность в интенсификации в последние дни ударов по территории России и не с этим ли связано сегодняшнее заседание Совета безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, 6 декабря 2022 года Песков заявил, что в Кремле на текущий момент не видят перспектив для проведения переговоров по мирному урегулированию на Украине, и отметил, что Россия должна достичь целей специальной военной операции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, говорил, что конфликт на Украине почти наверняка закончится при помощи дипломатии и переговоров, итогом чего будет «справедливый и длительный мир».

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».