Путин поручил распространить возможность внесудебного банкротства на пенсионеров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны распространить возможность пройти процедуру внесудебного банкротства на пенсионеров.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих распространение процедуры внесудебного банкротства на граждан, основным источником доходов которых являются государственная пенсия и (или) социальное пособие, в том числе пособие по беременности и родам», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил распространить возможность внесудебного банкротства на россиян, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Правительству также поручено снизить минимальный общий размер обязательных платежей, при наличии которых гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, с 50 до 25 тысяч рублей. Максимальный общий размер таких обязательств должен быть повышен с 500 тысяч до миллиона рублей. Срок, по истечении которого россияне могут повторно обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке, поручено сократить с десяти до пяти лет.

Сайт KP.RU разбирался, как воспользоваться внесудебной схемой банкротства и когда это действительно стоит делать.