Депутат Стенякина возмутилась идеей выплачивать тринадцатую пенсию в конце года Фото: Евгения ГУСЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Екатерина Стенякина прокомментировала предложение о выплате тринадцатой пенсии до конца года. Инициатива принадлежит отдельным депутатам фракции «Справедливая Россия — За правду». И, по мнению Стенякиной, это популистская мера, так как реализовать подобное на практике невозможно.

Данный законопроект еще не внесен в Госдуму, но надо понимать, что на его реализацию уйдет много средств. При этом бюджет 2023 года уже сверстан и там учтены все социальные гарантии и индексации.

А в 2022 году уже невозможно найти деньги на выплату тринадцатой пенсии, так что, по мнению Стенякиной, о финансировании инициативы не подумали.

- Это абсолютно популистская мера, потому что где будут взяты деньги, чтобы заплатить пенсионерам 13-ю пенсию? Я вообще считаю, что бессовестно вносить такие законопроекты, которые ты понимаешь, что не будут приняты, — сказала Стенякина NEWS.ru.

Нельзя ее реализовать не только исходя из финансовых соображений, но и временных. Чтобы принять законопроект, он должен пройти три чтения, быть согласованным профильным комитетом и Совфедом, а затем, подписанным президентом.

- Как это возможно сделать до конца года? А потом сказать, что вот мы внесли специально для пенсионеров и кто-то не проголосовал, - заключила она.