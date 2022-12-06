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НовостиВ мире6 декабря 2022 10:46

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца 2022 года

ЕС пока переходить от слов к действиям, заявили в Приштине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца года

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца года

Фото: EAST NEWS

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года, сообщила президент непризнанной республики Вьоса Османи.

«В конце этого года Косово подаст заявку на вступление в ЕС. Мы рассчитываем на всеобщую поддержку», – сказала она журналистам.

Как считает Османи, саммит Западные Балканы – ЕС, проходящий в Албании, не является переговорной площадкой между Сербией и Косово. Президент непризнанной республики заявил, что ЕС пока переходить от слов к действиям, например, либерализации виз, и призвала сербского лидер Александара Вучича определиться, на чьей он стороне – России или Евросоюза.

Напомним, Европейский союз разместит сотрудников Агентства Евросоюза по контролю границ Frontex на территории балканских стран, которые намерены присоединиться к сообществу. Это станет первым случаем размещения сотрудников европейского пограничного агентства за пределами юрисдикции, а сама инициатива выдвинута в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы, который проходит во вторник, 6 декабря, в Тиране.