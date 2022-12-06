Песков заявил, что не видел рекомендаций регионам России по ограничению празднования Нового года

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года.

"Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации… Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел", - сказал Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос о том, есть ли рекомендации регионам об ограничениях празднования Нового года.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Министерство труда России решило накинуть в предстоящие новогодние праздники несколько дополнительных выходных дней для россиян, а правительство РФ поддержало инициативу. Так, январские каникулы продлятся 8 дней. Отдыхать начнем с 31 декабря, которое в 2022 году выпадает на субботу. А выходить на работу можно будет только 9 января.