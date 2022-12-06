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НовостиНедвижимость6 декабря 2022 11:05

Амурская область в 2022 году выделила 15,5 млн рублей на поддержку молодых семей, купивших жилье по «Дальневосточной ипотеке»

Выплата введена по инициативе губернатора Василия Орлова
Ксения БОГДАНОВА
Материальную помощь молодым семьям, купившим жилье по «Дальневосточной ипотеке», в Амурской области предоставляют с 2020 года.

Материальную помощь молодым семьям, купившим жилье по «Дальневосточной ипотеке», в Амурской области предоставляют с 2020 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые семьи Амурской области, купившие жилье по программе «Дальневосточная ипотека», в 2022 году получили от региона 15,5 млн рублей. Единовременная социальная выплата предоставляется участникам льготного ипотечного кредитования с 2020 года. Мера поддержки была введена по инициативе губернатора региона Василия Орлова. Помощь предоставляется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области».

«В этом году 15,5 миллиона рублей из областного бюджета мы направили молодым семьям, купившим жилье в сельской местности по «Дальневосточной ипотеке». 34 семьи уже получили выплату, еще 16 - воспользуются этой поддержкой до конца декабря, - рассказал губернатор Василий Орлов. – За два предыдущих года 142 молодые семьи получили более 32 миллионов рублей по этой программе».

Выплата предоставляется однократно молодым амурским семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека». Она составляет 10% от суммы льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Эти средства молодые амурчане могут направить на погашение задолженности по ипотеке.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» под 2% для жителей ДФО была введена в 2019 году. Она будет действовать до 1 января 2025 года. Стать ее участниками могут молодые семьи в возрасте до 35 лет, состоящие в браке.