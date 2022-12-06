Амурская область в 2022 году выделила 15,5 млн рублей на поддержку молодых семей, купивших жилье по «Дальневосточной ипотеке»

Материальную помощь молодым семьям, купившим жилье по «Дальневосточной ипотеке», в Амурской области предоставляют с 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые семьи Амурской области, купившие жилье по программе «Дальневосточная ипотека», в 2022 году получили от региона 15,5 млн рублей. Единовременная социальная выплата предоставляется участникам льготного ипотечного кредитования с 2020 года. Мера поддержки была введена по инициативе губернатора региона Василия Орлова. Помощь предоставляется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области».

«В этом году 15,5 миллиона рублей из областного бюджета мы направили молодым семьям, купившим жилье в сельской местности по «Дальневосточной ипотеке». 34 семьи уже получили выплату, еще 16 - воспользуются этой поддержкой до конца декабря, - рассказал губернатор Василий Орлов. – За два предыдущих года 142 молодые семьи получили более 32 миллионов рублей по этой программе».

Выплата предоставляется однократно молодым амурским семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека». Она составляет 10% от суммы льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Эти средства молодые амурчане могут направить на погашение задолженности по ипотеке.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» под 2% для жителей ДФО была введена в 2019 году. Она будет действовать до 1 января 2025 года. Стать ее участниками могут молодые семьи в возрасте до 35 лет, состоящие в браке.