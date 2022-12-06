Зеленский заявил, что прибыл в Донбасс в район Славянска

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что сейчас находится на передовой в Донбассе и якобы в районе Славянска. Такое заявление украинский лидер сделал во вторник, 6 декабря.

«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе», - заявил украинский лидер в своем видеообращении по поводу Дня вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря.

Видео записано на фоне стелы «Славянск» на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республике (ДНР).

Напомним, ранее украинский президент после очередного заседания ставки заявил, что, согласно докладам командующих, донецкое направление стало самым «горячим и болезненным» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого в Министерстве обороны РФ сообщили что российские войска перешли в наступление на Южно-Донецком направлении, а ранее Вооруженные силы (ВС) России освободили поселок Майорск на Донецком направлении.