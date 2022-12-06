Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «60 на 60» Фото: Александр КОЦ

Россия и Украина проводят во вторник, 6 декабря, очередной обмен военнопленными, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря Министерство обороны России сообщило о возвращении на родину 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Всех их самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Незадолго до этого Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, из украинского плена вернулись 35 российских бойцов.

24 ноября Россия и Украина совершили обмен военнопленными по формуле «50 на 50». Ранее айт KP.RU сообщал, что Москва и Киев произвели обмен военнопленными по формуле «35 на 35». Также в начале ноября в Россию вернулись 107 военнослужащих ВС РФ.