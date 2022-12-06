Ивановская область активно развивает сельское хозяйство. По зерновым рост на 30 процентов!

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На встрече с руководителями предприятий агропромышленного комплекса подвели предварительные итоги работы за 2022 год. Мероприятие состоялось в рамках рабочей поездки губернатора Станислава Воскресенского в Гаврилово-Посадский район.

В 2022 году достигнуты хорошие показатели по всем направлениям растениеводства: по зерновым рост 30 процентов, по овощам открытого грунта рост 7 процентов, по картофелю – 10 процентов. Почти в два раза увеличились посевные площади под масличными культурами, а урожай по рапсу вырос в четыре раза по сравнению с прошлогодним результатом. Существенный рост в производстве молока - прогноз 4,5 - 5%.

«В первую очередь, такой рост идет за счет повышения продуктивности», - уточнил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов. Увеличение производства мяса обеспечено, в первую очередь, за счет пуска новых животноводческих комплексов компании «Тарбаево», по мясу свинины достигнут кратный рост, в птицеводстве рост производства мяса птицы на 6%. «В этом году в целом по мясу увеличение составит 10%, что достаточно хороший показатель», - подытожил глава аграрного ведомства.

В целом текущий год стал очень показательным в плане роста активности в сельском хозяйстве: «Показательным было увеличение кредитов краткосрочных. Это средства, которые идут на покупку семян, на посевную, на уборочную, на корма для поголовья. Цифра увеличилась в этом году в четыре раза - до 2,5 миллиардов рублей. Думаю, что и на следующий год показатели не будут снижаться, учитывая активность и новых инвесторов, и наших действующих предприятий». Денис Черкесов особо отметил большое количество получателей краткосрочных кредитов среди фермерских хозяйств: «Всего было более 50 получателей краткосрочных кредитов. Половина - это фермерские хозяйства. Понятно, что крупные предприятия берут львиную долю по объему, но количество вовлеченных в этот процесс очень серьезно выросло».

Так, на сельхозпредприятии «Вергуза» возводят животноводческий комплекс на 400 голов КРС, в КФХ Нагаева – комплекс на 475 голов. Строительная площадка под еще один животноводческий комплекс на 600 голов КРС уже подготовлена в СПК «Рассвет», есть также ряд небольших инвестпроектов.

«Наша задача на следующий год, чтобы эти объекты либо завершились по графику, либо, соответственно, строительство шло по ранее намеченным планам», - сообщил Денис Черкесов. Он также проинформировал о планах по вводу земель: по предварительным данным, на поддержку этого направления в Минсельхозе РФ на 2023 год для нашего региона предусмотрено 110 млн рублей, ожидаемые планы по вводу земель в 2023-2024 году – свыше 20 тыс. гектаров по уже работающим проектам, без учета новых инвесторов.