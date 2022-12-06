В Турции истребитель F-5 разбился в Конье после столкновения с птицей Фото: Иван МАКЕЕВ

Истребитель F-5 ВВС Турции разбился сегодня, 6 декабря, в турецкой Конье, пилот катапультировался.

"Учебно-боевой самолет F-5 разбился в Конье из-за столкновения с птицей, двигатели остановились. Пилот катапультировался, он доставлен в медучреждение, состояние стабильное", - уточняется в сообщении турецкого минобороны.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах разбился истребитель F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил США. Инцидент произошел в пустыне в Южной Калифорнии. В результате катастрофы погиб пилот истребителя. Как уточнялось, на земле в результате инцидента никто не пострадал.

Также ранее стало известно, что легкомоторный самолет разбился в Лужском районе Ленинградской области. По сообщениям очевидцев, воздушное судно рухнуло в районе деревни Почап примерно в 150-170 километрах от Санкт-Петербурга. Причиной ЧП называлась техническая неисправность.