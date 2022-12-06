Зеленский в очередной раз пообещал "вернуть" Донецк, Луганск и Крым

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с днем украинских войск вновь повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма.

"Путь к площади Независимости лежит через освобожденный Донецк, Луганск, Крым", - заявил Зеленский.

Отметим, что ранее украинский президент неоднократно делал аналогичные заявления, при этом с начала военной спецоперации РФ Украина лишилась существенной части Херсонской и Запорожской областей, а также утратила контроль над ранее подконтрольными Киеву территориями ДНР и ЛНР.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым стал российским окончательно.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.