H&M закрыл все свои магазины на территории России Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители H&M подтвердили закрытие всех своих магазинов в России, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", - уточнили в компании.

В начале сентября текущего года в пресс-службе ритейлера агентству сообщали, что магазины компании не будут работать в РФ до тех пор, пока не распродастся большая часть стока.

Ранее сообщалось, что шведский магазин одежды H&M уходит из России и устроит прощальную распродажу. В России шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) работала с 2009 года. Всего в России было открыто больше 150 точек продаж – это седьмое место среди десятков стран, где представлена компания H&M. Чистая прибыль российского филиала за прошлый год – 6,9 млрд рублей.

Напомним, все магазины бренда в России закрылись еще 2 марта. Все это время шведы надеялись, что ситуация устаканится, продолжали платить две трети зарплаты сотрудникам и вносить арендную плату торговым центрам. По примерным подсчетам, это стоило ей 1,2 млрд рублей.