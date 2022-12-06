Протестующие в Софии заблокировали автомобиль российского посла

Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила о блокировке своей служебной машины протестующими около посольского храма в Софии, где было торжественное богослужение, уточнив, что угрозы данная ситуация не несла.

«Церковь была блокирована с одной стороны, там были полицейские, какой-то большой опасности, мне кажется, все это не представляло. Пытались они шумом как-то помешать литургии, но конечно этого не произошло», - приводит ТАСС слова российского дипломата, которая отметила, что она смогла выйти через другой вход и связаться со своим шофером.

Митрофанова заявила, что в Болгарии есть «украинская общественность», которая пытается время от времени устраивать провокации около российского посольства.

Во вторник, 6 декабря, в Софии проходит литургия, которая посвящена 70-летию основания патриаршего подворья Русской православной церкви Святого Николая Мирликийского. Сообщается, что помимо российских посла и митрополита в службе принимал участие и лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков.

Как сообщило издание Novite, акция протеста сопровождалась также антироссийскими лозунгами. Отмечается, что сам вход в заблокированный храм контролируют правоохранители.