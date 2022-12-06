Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Ростовской области

Неизвестный мужчина в камуфляжной одежде обстрелял ростовских полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

ЧП случилось в пригороде Новошахтинска во вторник, 6 декабря 2022 года. В ведомстве уточнили, что злоумышленник обстрелял полицейских, после чего скрылся.

"Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия", - уточнил собеседник агентства.

Один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение. Ему оказана медицинская помощь. Личность нападавшего устанавливается.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день беспилотный летательный аппарат атаковал нефтенакопитель в районе курского аэродрома, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.