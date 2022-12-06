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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 11:46

Власти Новошахтинска призвали жителей не пытаться задержать мужчину, обстрелявшего полицейских

Горожанам рекомендовали покинуть улицы и дожидаться, пока преступник не будет задержан
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Горожанам советуют дождаться задержания преступника правоохранительными органами

Горожанам советуют дождаться задержания преступника правоохранительными органами

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия Новошахтинска обратилась к жителям города с призывом не пытаться самостоятельно задержать мужчину, который открыл огонь по ростовским сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Населению рекомендовали укрыться в помещениях и дожидаться, пока преступник не будет задержан.

"В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - говорится в сообщении мэрии.

Как ранее писал сайт KP.RU, неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции в Ростовской области. В результате один из полицейских получил ранение. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Силовые структуры устанавливают личность напавшего и ведут оперативные мероприятия, направленные на его розыск.