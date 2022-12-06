Власти Новошахтинска призвали жителей не пытаться задержать мужчину, обстрелявшего полицейских

Горожанам советуют дождаться задержания преступника правоохранительными органами
Фото: Олег ЗОЛОТО
Мэрия Новошахтинска обратилась к жителям города с призывом не пытаться самостоятельно задержать мужчину, который открыл огонь по ростовским сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Населению рекомендовали укрыться в помещениях и дожидаться, пока преступник не будет задержан.
"В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - говорится в сообщении мэрии.
Как ранее писал сайт KP.RU, неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции в Ростовской области. В результате один из полицейских получил ранение. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
Силовые структуры устанавливают личность напавшего и ведут оперативные мероприятия, направленные на его розыск.