Власти Новошахтинска призвали жителей не пытаться задержать мужчину, обстрелявшего полицейских

Горожанам советуют дождаться задержания преступника правоохранительными органами Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия Новошахтинска обратилась к жителям города с призывом не пытаться самостоятельно задержать мужчину, который открыл огонь по ростовским сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Населению рекомендовали укрыться в помещениях и дожидаться, пока преступник не будет задержан.

"В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - говорится в сообщении мэрии.

Как ранее писал сайт KP.RU, неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции в Ростовской области. В результате один из полицейских получил ранение. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Силовые структуры устанавливают личность напавшего и ведут оперативные мероприятия, направленные на его розыск.