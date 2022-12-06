Посольство Украины в Румынии сообщило о получении двух конвертов с подозрительным содержимым Фото: REUTERS

Посольство Украины в Бухаресте заявило о получении двух конвертов с подозрительным содержимым, уточнив, что на данный момент их проверяют саперы. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила Румынская служба безопасности.

«Команды Румынской службы безопасности выехали сегодня в посольство Украины после звонка на номер 112, в котором сообщалось, что поступило несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их проверки», - сказано в заявлении.

Уточняется, что на данный момент проходит пиротехническая проверка, а правоохранительные органы Бухареста обеспечивает безопасность вокруг территории украинского посольства.

Напомним, днем ранее, 5 декабря, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 «угроза», а на прошлой неделе, 2 декабря, он сообщал о шести украинских дипломатических миссий в Европе, получивших окровавленные пакеты, в которых были глаза животных. В тот же день глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о третьем украинском посольстве, получившем письмо с угрозами, «пропитанное красной жидкостью».