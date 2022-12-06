Минобороны России заявило об ударе по системе военного управления Украины 5 декабря 2022 Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли в понедельник, 5 декабря, массированный удар по системе военного управления Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – сказал он на брифинге.

Как отметил генерал-лейтенант, в результате удара был прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также нарушены железнодорожные перевозки военной техники для Вооруженных сил Украины. Кроме того, была затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Конашенков подчеркнул, что российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 5 декабря в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.