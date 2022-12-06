Путин рекомендовал главам новых регионов России создать органы по борьбе с коррупцией

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей создать в них органы по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщается в президентском указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Как отмечается в документе, федеральным органам власти поручено до 1 июня будущего года создать такие же отделы в своих территориальных подразделениях, назначить ответственных должностных лиц, а также сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтеров в ДНР и ЛНР. Документ предусматривает выплаты в случае гибели или ранения волонтеров.

Также ранее российский лидер подписал указы о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями.