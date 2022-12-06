Страны Европы нарастили импорт российского СПГ на 21% Фото: REUTERS

Страны Европы с начала этого года нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 21%, следует из данных аналитической компании Icis.

Как передает немецкая газета Handelsblatt, члены Евросоюза и Великобритании увеличили закупки российского СПГ до нового максимума, в то время как ЕС ужесточает эмбарго на поставки нефти из России. Эксперт газового рынка Андреас Шредер отметил, что на РФ приходится 13% всего импорта СПГ в Европе.

По информации издания, ЕС и Великобритания заплатили за российский СПГ с начала года около 27 миллиардов евро. Вместе с тем эксперты ожидают дефицита СПГ на мировом рынке в 2023 году на уровне около 10 миллиардов кубометров.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС потратил рекордные 12,5 миллиарда евро на российский СПГ с января по сентябрь 2022 года, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021.