Минобороны России заявило, что ракетные удары по Киеву не наносились 5 декабря 2022 года

Российские военные не наносили ракетных е удары по Киеву 5 декабря 2022 года в ходе массированной атаки на украинские военные и энергетические объекты, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что 5 декабря российские военные нанесли массированный удар при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины.

"Подчеркиваем, ракетные удары Киеву не наносилось", - сказали в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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