В Госдуме подготовлен проект о допуске женщин к работе пожарными и водолазами

Депутаты предложили отменить запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, которые предусматривает допуск женщин к работе в ряде профессий, в которых сейчас трудятся только мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Представляются необоснованными запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях, - аргументируется в пояснительных материалах законопроекта. - Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин – публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства".

Для реализации инициативы предлагается признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ, согласно которой не разрешается принимать женщин на работу, сопряженную с перемещением тяжестей, превышающих допустимые для них нормы.

Авторы проекта планируют допустить женщин к труду на химических производствах, черной металлургии, а также подземным и горным работам, для чего призывают отменить приказ Минтруда России о перечне производств с вредными условиями труда.

Как ранее писал сайт KP.RU, попавшая в скандал из-за вечеринок премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер Барбадоса Миа Моттли, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также известная американская исполнительница Билли Айлиш вошли в список 25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии издания Financial Times.

В списке также оказались вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, привлекшая внимание к проблеме наводнений в Пакистане глава минклимата страны Шерри Рехман, выступающая за защиту прав на аборты активистка и врач Ребекка Гомпертс, а также руководитель получившей в текущем году Нобелевскую премию мира украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.