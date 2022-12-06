В «Солярисе» проходят образовательные курсы для детей со всей Ивановской области

Фото: Дмитрий Рыжаков

28 ноября в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» в Иванове стартовали занятия по различным направлениям для детей из разных уголков Ивановской области. За минувшую неделю проведено 18 научно-просветительских и образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 900 школьников.

Как организован учебный процесс, ранее изучил губернатор Станислав Воскресенский.

«Надеюсь, что этот центр будет работать 24 на 7. Чтобы здесь постоянно кипела жизнь для наших одаренных детей, для молодых ученых, на самом деле – для всех. Мы этот центр построили именно для тяги к знаниям и будем делать все, чтобы он развивался», - подчеркнул глава региона.

На базе «Соляриса» ребята занимаются школьными дисциплинами на углубленном уровне и готовятся к олимпиадам. Помогает в этом современное, инновационное оборудование. Сейчас в центре реализуют 24 программы дополнительного образования. По итогам открытого набора зачислили 450 ребят из 13 муниципальных районов Ивановской области. В дальнейшем в центре планируют организовывать профильные смены для одаренных детей и сессионные школы, различные просветительские и образовательные события, конкурсы и олимпиады.

«Мы построили Центр не для взрослых, а для вас, чтобы вы здесь почаще время проводили, учились, но не только. Здесь, надеюсь, постоянно будут какие-то интересные мероприятия. Можно будет и в выходные приезжать. Но если что-то не так, сообщайте, будем исправлять», - обратился губернатор к учащимся центра.

Напомним, Центр выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» создан в рамках нацпроекта «Образование» по модели федерального центра «Сириус». Ремонтные работы завершились в сентябре, тогда же состоялась общественная приемка.

В центре по направлению «Наука» оборудованы кабинеты математики и информатики, физики и актуальной энергетики, химии, нанотехнологий и новых материалов, биологии, экологии и генетики, компьютерного и промышленного дизайна, создана лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий и другие. По направлению «Искусство» работают студии моды и дизайна, изобразительного и прикладного искусства, движения и пластики, вокальная и цирковая студии. По направлению «Спорт» планируется организация спортивно-танцевального клуба «Такт», клуба интеллектуальных игр (шахматы, го). Здесь также планируют организовать мероприятия для одаренных спортсменов в рамках взаимодействия с Дворцом игровых видов спорта и спортивными школами и федерациями Ивановской области.