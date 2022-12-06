FT: в новом пакете санкций против России ЕС запретит транзакции с тремя банками и инвестиции в горнодобывающий сектор

Financial Times уточнили, что новые ограничения планируется утвердить уже к концу этой недели Фото: REUTERS

Еврокомиссия планирует включить в девятый пакет санкций в отношении России ограничения по транзакциям еще с тремя российскими банками и по инвестициям в горнодобывающую промышленность. Об этом пишет газета Financial Times 6 декабря 2022 года.

Согласно данным издания, ограничения коснутся инвестиций во всю горнодобывающую отрасль РФ, однако предполагаются исключения для ряда ряда ниш.

"Пакет также включает запрет на транзакции с еще тремя российскими банками", - пишет издание.

В газете уточнили, что новые ограничения планируется утвердить уже к концу этой недели.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз занимается активной разработкой девятого пакета санкций против России из-за конфликта в Украине. Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на ослабление российской экономики с целью ограничить возможность финансирования спецоперации в Украине. По словам главы комиссии, ЕК будет прикладывать все усилия, чтобы добиться победы Украины.