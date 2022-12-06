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НовостиПолитика6 декабря 2022 13:02

Бывший офицер ЦРУ Джиральди заявил о планах Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией

Украинский лидер хочет добиться нового витка эскалации, считает Филип Джиральди
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Бывший офицер ЦРУ Джиральди заявил о планах Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией

Бывший офицер ЦРУ Джиральди заявил о планах Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Зеленский и его советники планируют добиться эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, который может вызвать ответную реакцию от НАТО и США", - сказал он.

Также Джиральди напомнил, что ранее президент Украины уже предпринимал попытку столкнуть Североатлантический альянс с Россией, обвинив Москву в причастности к падению ракеты в Польше.

Ранее в США обвинили Зеленского в желании втянуть НАТО в конфликт с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны.