Бывший офицер ЦРУ Джиральди заявил о планах Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Зеленский и его советники планируют добиться эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, который может вызвать ответную реакцию от НАТО и США", - сказал он.

Также Джиральди напомнил, что ранее президент Украины уже предпринимал попытку столкнуть Североатлантический альянс с Россией, обвинив Москву в причастности к падению ракеты в Польше.

Ранее в США обвинили Зеленского в желании втянуть НАТО в конфликт с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны.