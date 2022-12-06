Более 30% россиян дарят своему питомцу подарки на день рождения

Около 30% россиян дарят своему питомцу подарки на день рождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В преддверии новогодних праздников россияне задумываются о подарках и своим домашним питомцам. Об этом говорит совместное исследование онлайн-аптеки СБЕР ЕАПТЕКА и сервиса по выгулу животных «ГульДог».

Как сообщает «Газета.Ru», которая ознакомилась результатами исследования, более половины россиянин (55%) любит дарить игрушки и баловать своего питомца различными лакомствами, а треть респондентов (37%) делают это время от времени.

Многие опрошенные заявили, что для подарка не нужен какой-то особенный повод (75%), а о необходимости особенного события заявили 15% респондентов. Так, треть владельцев (33%) дарят домашнему питомцу подарки в день рождения, а 7% - поздравляют его в Новый год.

Самым лучшим подарком респонденты назвали «вкусняшки» (37%), а также игрушки (23%). Кроме того, были отмечены новая миска или домик (21%), одежда, поводок или ошейник (15%).

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