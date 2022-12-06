Михаил Дегтярев: «Решения Совета по качеству жизни заставят шевелиться всю структуру»

Проект «Правила счастья» единственный со всего ДФО вошел в тройку лидеров акселератора. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор встретился с авторами проекта «Правила счастья», который занял второе место в финале акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив. Глава региона сразу отметил успех, достигнутый командой, несмотря на большую конкуренцию.

- Наш край единственный из субъектов-дальневосточников вошел в тройку призеров акселератора. Конкуренция была очень сильная, и это достойный результат. Гордимся вами! - сказал Михаил Дегтярев.

Руководитель проекта Александр Руденко пояснил, что инициатива позволит улучшить демографическую ситуацию в крае и по стране, в целом. Предложения, изложенные в проекте, направлены на формирование и дальнейшее укрепление семейных ценностей.

Необходимость реализации проекта обусловлена общим снижением уровня рождаемости в масштабах страны. Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов пояснил, что в 2022 году первенцем является каждый третий ребенок, что существенно не дотягивает до показателей десятилетней давности, когда первенцем был каждый второй. Вместе с этим, увеличился и возраст, когда женщины впервые становятся мамами – сейчас средний возраст составляет 28,6 лет.

Эффективность «Правил счастья» уже была продемонстрирована на первых участниках проекта, поэтому дальше команда намерена прийти к внедрению Регионального соцстандарта. В ближайших планах – создание Совета по качеству жизни, во главе которого встанет губернатор Михаил Дегтярева.

- Возглавлю совет сам лично и сделаю это с удовольствием, потому что он связан с нашими людьми. Решения, которые здесь будут приниматься, заставят шевелиться всю структуру. Продолжим проявлять проактивность и дружелюбие, - задал настрой губернатор.

Уже на следующей неделе в Хабаровском крае стартует внедрение Регионального соцстандарта Национальной социальной инициативы, что позволит сформировать инфраструктуру для воплощения лучших решений по повышению качества и доступности услуг в социальной сфере.

В ходе встречи была озвучена еще одна инициатива – проект «Наше место», предполагающий создание общественных пространств для занятия спортом, творчеством, чтения и общения. Губернатор поддержал идею, и уже в 2023 году первая площадка появится в одном из торговых центров краевой столицы.