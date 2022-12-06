Владимир Мазур: «Детский футбол в Томской области был и будет на высоте»

Фото: tomsk.gov.ru

Фестиваль проходит в рамках одноименного проекта Российского футбольного союза. Участие Томской области в проекте РФС дало возможность проводить с 1 сентября в 34-х школах всех 20 муниципальных образований региона школьные и внеурочные занятия самым популярным видом спорта в нашей стране. Для качественной подготовки юных футболистов 47 учителей физкультуры повысили свою квалификацию на специальных курсах и теперь тренируют пять тысяч юных томичей.

«Детский футбол в Томской области был и будет на высоте. Участие в проекте дает юным футболистам со всей нашей области новые возможности, позволит игрокам школьных, дворовых команд вырасти до профессиональных», – сказал Владимир Мазур на открытии фестиваля.

Фото: tomsk.gov.ru

В его открытии также приняли участие известные российские футболисты Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Руслан Пименов, а также руководитель Всероссийского проекта «Футбол в школе» Татьяна Букурова. Звезды российского футбола провели с начинающими спортсменами мастер-классы.

«Сегодняшние тренировки со звездами футбола запомнятся нашим новичкам на всю жизнь», – отметил Владимир Мазур и поблагодарил Российский футбольный союз за помощь в развитии детского футбола в Томской области.