Первый этап программы капитального ремонта детских садов Ивановской области вышел на финишную стадию

Фото: Дмитрий Рыжаков

Преображение дошкольных учреждений Ивановской области начали в 2022 году с 65 детских садов. Уже закончен капремонт 45 дошкольных учреждений, работы на 20 объектах подходят к завершению. Предварительные итоги реализации программы, а также планы на 2023 год губернатор региона Станислав Воскресенский подвел в понедельник, 5 декабря, вместе с родителями воспитанников детского сада №169 города Иваново и членами Общественной палаты Ивановской области.

Станислав Воскресенский в общении с родителями воспитанников сообщил, что программу преображения дошкольных учреждений продолжат и в 2023 году. По его словам, по поводу состояния детских садов поступает значительное число обращений от жителей. «Будем продолжать программу в следующем году. Мы новые сады строим, но старые в плохом состоянии, поэтому пока не наведем порядок, не остановимся», – сказал глава региона.

В этом году, как рассказала зампредседателя комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Светлана Орлова, приоритет отдали 65 дошкольным учреждениям, где состояние ключевых элементов – кровли, электрики, окон – представляло опасность для эксплуатации зданий и пребывания детей. На сегодняшний день больше половины детских садов уже полностью готовы, в остальных работы заканчиваются. Члены Общественной палаты включились в контроль за ходом работ как на этапе их выполнения, так и на стадии приемки.

Глава региона и общественники обсудили перечень объектов и виды ремонтов на 2023 год.

В рамках подготовки программы члены Общественной палаты обследовали 185 детских садов, 178-ми из них требуется тот или иной вид капитальных работ. С учетом реализации программы в этом году, остается еще порядка 113 детских садов, которые нуждаются в ремонте, добавила Светлана Орлова.

График на 2023 год Станислав Воскресенский поручил подготовить так, чтобы была возможность перераспределить детей в другие детские сады на время капитального ремонта. «Главное, чтобы детям и родителям было удобно», – заключил он.

О запуске программы преображения детских садов губернатор Станислав Воскресенский объявил в июле текущего года во время посещения детского сада №5 «Светлячок» в Юже. Цель – решить первоочередные, самые острые проблемы дошкольных учреждений, сохранить здания детских садов и создать безопасные условия для пребывания детей. Средства на ремонт дошкольных учреждений направили за счет погашения коммерческих кредитов Ивановской области, таким образом, удалось высвободить средства, которые ранее шли на уплату процентов, и направить их на реализацию важных социальных инициатив.