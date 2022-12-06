В правительстве Польши сообщили о передаче Украине советских ЗРК С-125 «Нева»

Зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева» Фото: ru.wikipedia.org

Польша передала Вооруженным силам Украины зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева», произведенные Советским Союзом, сообщил представитель польского правительства Михал Дворчик.

«Всегда радует глаз. Польская С-125 «Нева» на службе ВСУ», – написал он в Twitter, опубликовав фотографию военнослужащих ВСУ на фоне ЗРК.

С-125 «Нева» является зенитно-ракетным комплексом малого радиуса действия. Он разрабатывался в СССР в 1956-1961 годах. За рубеж было продано более 400 единиц. Они поступили в Польшу в конце 1960-х годов. В 1990-х польские власти решили модернизировать их до систем Newa-SC, сделав эти комплексы самоходными и цифровыми.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Польша предлагала Германии разместить ЗРК Patriot на польско-украинской границе. Позже сообщалось, что Варшава не имеет планов отдавать свои системы Patriot Киеву.