Терапевт рассказала, почему важно держать ноги в тепле, чтобы не заболеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Яна Гончарова рассказал «Газете.Ru», что несмотря на то, что люди простужаются от переохлаждения всего организма, крайне важно беречь тепло ног, отметив, что в данном случае речь идет о худшем кровоснабжении в сравнении с другими областями тела.

По словам специалиста, люди заболевают от переохлаждения только, когда при долгом воздействии холода замедляется кровоток и наступает торможение обменных процессов организма, отметив, что выражение «ноги в тепле» говорит о том, что нижние конечности чаще всего подвергаются обморожению. В особой опасности находятся стопы, которые подвергаются обморожению в более 90% случаев, а кисти - в 5-8% случаев.

Для того, чтобы снизить риск переохлаждения, врач посоветовала нужно одеваться по погоде, избегая повышенного потоотделения, а также не одевать тесную одежду и обувь. Кроме того, эксперт заявила, что многослойная одежда согревает лучше, чем однослойная.

Ранее врач-физиотерапевт Семен Гальперин в беседе с «Пятым каналом» предупредил об опасности употребления горячего алкоголя зимой, отметив, что при употреблении таких напитков на морозе, происходит сужение сосудов, в результате чего возрастает угроза обморожения или угроза охлаждения, вызывающая заболевания.

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал RT, что холод может повлиять и на здоровье глаз, уточнив, что температуры -50...-60 °C в сочетании с ветром и снежной бурей действительно могут привести к обморожению век, а также роговицы и конъюнктивы.