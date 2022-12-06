FT: ЕС планирует снизить потолок цен на газ

ЕС планирует снизить потолок цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны ЕС планируют снизить предполагаемый потолок цен на газ с 275 до 220 евро за Мвт.ч, об этом сообщила газета The Financial Times.

24 ноября 2022 года министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ и отложили принятие решения до 13 декабря.

Издание заявило, что «власти ЕС выступают за снижение цены, которую блок платит за газ, снизив уровень предложенного Брюсселем лимита на пятую часть».

Газета, ссылаясь на имеющийся в распоряжении черновик документа с пересмотром предложения Еврокомиссии, лимит цен на газ будет запускаться, когда расчетная цена месячного фьючерса по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышает 220 евро за МВт.ч в течение пяти дней и на 35 евро выше, чем средняя цена за СПГ.

Как сообщал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года ЕС утвердил потолок цен на нефть из России. Предельная цена на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что потолок цен на российскую нефть ставит под удар энергобезопасность ЕС.

5 декабря 2022 года газета The Financial Times сообщила, что около двух десятков танкеров «застряли» в территориальных водах Турции из-за того, что власти в Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения потолка цен на российскую нефть.