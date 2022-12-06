Глава Белгородской области сообщил о формировании отрядов самообороны Фото: Telegram-канал Вячеслав Гладкова

В Белгородской области решили сформировать отряды самообороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, в регионе будут сформированы несколько батальонов, в состав которых войдут те жители, которые по состоянию здоровья или в силу возраста не могут быть призваны на военную службу, однако имеют боевой опыт и « большое желание». По словам Гладкова, запросы на формирование отрядов самообороны поступали от жителей региона «буквально с первых дней» начала специальной военной операции на Украине.

Напомним, в конце ноября Вооруженные силы Украины обстреляли три наcеленных пункта Белгородской области, а на прошлой неделе со стороны Украины была обстреляна школа и детский сад в белгородском селе Старый Хутор.