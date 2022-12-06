Словения планирует построить трубопровод в Венгрию для транспортировки алжирского газа

Республика намерена избавить Венгрию от зависимости в энергоносителе из России, подчеркнул премьер-министр Словении Роберт Голоб Фото: REUTERS

Власти Словении планируют построить трубопровод в Венгрию, по которому будет транспортироваться газ из Алжира. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Республики Словения Роберта Голоба. По его словам, страна намерена избавить Венгрию от зависимости в энергоносителе из России.

"Венгрия полностью зависит от российского газа, но она не единственная. Австрия находится в аналогичном положении. Соседи должны помочь им решить эту проблему, сами они не справятся", - отметил политик.

Голоб заявил, что Венгрия прилагает все возможные усилия, чтобы избавиться от зависимости. "Словении, которая расположена немного западнее, это уже получилось", - подчеркивает издание.

О намерении помочь Голоб объявил 2 декабря 2022 года на церемонии завершения строительства линии электропередачи между словенскими населенными пунктами Цирковце и Пинце.